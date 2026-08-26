На Дніпропетровщині російський дрон атакував авто шахтарів: загинули двоє працівників ДТЕК

У ніч проти 26 серпня на Дніпропетровщині російський безпілотник атакував автомобіль із працівниками шахт ДТЕК. Унаслідок удару загинули двоє шахтарів, які поверталися додому після зміни.
Про трагедію повідомили в ДТЕК.
Загиблим було 52 та 48 років. 52-річний Віталій Семенов працював гірником на допоміжних роботах. У чоловіка залишилися батько, дружина та двоє дітей.
Його колега, 48-річний Ілля Русаненко, працював підземним електрослюсарем. Він також залишив по собі родину – матір, дружину та двох дітей.
У компанії висловили співчуття рідним і близьким загиблих та назвали смерть працівників тяжкою втратою для всієї родини ДТЕК.
- 22 серпня Росія вдарила по газовидобувному об’єкту ДТЕК на Полтавщині. Після атаки роботу об’єкта зупинили.
- 18 серпня росіяни масовано обстріляли одну з теплових електростанцій ДТЕК. Через атаку ТЕС припинила генерацію електроенергії. Суттєво пошкоджено обладнання.