На Дніпропетровщині російський дрон атакував авто шахтарів: загинули двоє працівників ДТЕК

Загиблим було 48 та 52 роки.

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У ніч проти 26 серпня на Дніпропетровщині російський безпілотник атакував автомобіль із працівниками шахт ДТЕК. Унаслідок удару загинули двоє шахтарів, які поверталися додому після зміни.

Про трагедію повідомили в ДТЕК.

Загиблим було 52 та 48 років. 52-річний Віталій Семенов працював гірником на допоміжних роботах. У чоловіка залишилися батько, дружина та двоє дітей.

Його колега, 48-річний Ілля Русаненко, працював підземним електрослюсарем. Він також залишив по собі родину – матір, дружину та двох дітей.

У компанії висловили співчуття рідним і близьким загиблих та назвали смерть працівників тяжкою втратою для всієї родини ДТЕК.