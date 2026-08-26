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У Херсонській громаді є перебої з електропостачанням

Фахівці працюють над з'ясуванням причин. 

У Херсонській громаді є перебої з електропостачанням
Фото: Ксенія Новицька

У Херсонській громаді вдень 26 серпня є перебої з електропостачанням. Фахівці з'ясовують причини, повідомив голова міської військової адміністрації Ярослав Шанько у Telegram. 

Він нагадав, що в разі потреби можна скористатися Пунктами незламності, які в періоди тривалих відключень електропостачання працюють цілодобово. Адреси найближчих можна дізнатися за номером Єдиного контакт-центру 0800 101 102.

Херсон і область зазнають російських ударів кожного дня. Сьогодні окупанти вдарили по Центральному району. 

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