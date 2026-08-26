Росіяни розповсюджують фейк про захоплення Писарівки на Сумщині

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Російські окупанти поширюють чергову фейкову заяву про нібито захоплення населеного пункту Писарівка Сумської області.

Про це повідомили в угрупованні військ “Курськ”.

Населений пункт перебуває під контролем Сил оборони України. Бої на цьому напрямку тривають.

Військові звертають увагу, що росіяни вже не вперше “звільняють Писарівку” – 23 липня російські пропагандисти вже рапортували про “контроль над більшою частиною села”.

“Тому ми не здивуємося, якщо їм доведеться "звільняти" його і втретє, і вчетверте. Приписувати собі неіснуючі досягнення – давня російська традиція”, – зазначили військові.