Росіяни розповсюджують фейк про захоплення Писарівки на Сумщині

Російські окупанти поширюють чергову фейкову заяву про нібито захоплення населеного пункту Писарівка Сумської області.
Про це повідомили в угрупованні військ “Курськ”.
Населений пункт перебуває під контролем Сил оборони України. Бої на цьому напрямку тривають.
Військові звертають увагу, що росіяни вже не вперше “звільняють Писарівку” – 23 липня російські пропагандисти вже рапортували про “контроль над більшою частиною села”.
“Тому ми не здивуємося, якщо їм доведеться "звільняти" його і втретє, і вчетверте. Приписувати собі неіснуючі досягнення – давня російська традиція”, – зазначили військові.
- Раніше російське Міноборони заявило про нібито захоплення населеного пункту Новокостянтинівка (колишня назва – Перше Травня) на Сумщині. В угрупованні військ "Курськ" цю інформацію спростували.