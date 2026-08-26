Головне за ніч та ранок середи, 26 серпня: атаки на Чернігів, понад 200 боєзіткнень, спецоперація "Рубікон"

Нічні повітряні атаки , 203 бойових зіткнення, бої на Костянтинівському та Покровському напрямках, ворожі обстріли, причини візиту директора ЦРУ до Москви.

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Армія Росії вранці 26 серпня атакувала Чернігів. Дрон влучив у будинок, де мешкали 39-річна жінка з доньками 4 і 14 років. Вона й молодша дитина загинули, повідомили в поліції.

Старшу дитину госпіталізували з травмами. Будинок родини знищено.

Також внаслідок удару горіли господарчі приміщення і магазин.

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Пізніше росіяни атакували Чернігів повторно. Внаслідок атаки зафіксовано влучання у складську будівлю.

За попередніми даними, поранення дістали четверо людей, їх доправили до лікарні. Також є інформація, що під завалами можуть перебувати люди.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 203 боєзіткнення, найбільше - на Покровському напрямку (36).

На Костянтинівському напрямку зафіксовано 24 атаки. Загарбники вели штурмові дії в районах Костянтинівки, Іллінівки, Довгої Балки, Русиного Яру та Іванопілля.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1450 російських окупантів. Росія вже втратила в Україні близько 1 480 750 військових.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

У ніч проти 26 серпня українські військові уразили Кстовський нафтопереробний завод у Нижньогородській області Росії. На підприємстві після удару виникла пожежа.

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Про це повідомили Генеральний штаб ЗСУ та Сили спеціальних операцій. Атаку здійснили підрозділи Deep Strike ССО спільно із Силами безпілотних систем та іншими складовими Сил оборони України.

НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" – одне з ключових підприємств нафтової інфраструктури Росії. Його потужність переробки становить до 17 млн тонн нафти на рік, а глибина переробки – до 78%. За інформацією ССО, підприємство забезпечує до 11% виробництва бензину в Росії.

У ніч на 26 серпня Росія атакувала Україну 162 ударними безпілотниками типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера та дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків: Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ – РФ, ТОТ Донецьк, Гвардійське – ТОТ АР Крим.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 134 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 18 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.

За інформацією російських телеграм-каналів, у Котовську Тамбовської області внаслідок чергової атаки БПЛА знову палає логістичний центр компанії Wildberries, який є одним із найбільших та найважливіших для роботи маркетплейсу.

У Тамбовську вночі через загрозу безпілотників припиняв роботу аеропорт. Пізніше жителі Котовська чули близько десяток вибухів, зайнялася пожежа.

Котовський склад Wildberries вже був атакований у липні, а згодом, за офіційною версією компанії, нібито відновив роботу. Його збудували у 2025 році із розрахунком на те, що повна завантаженість зберігання та обробки замовлень складе близько 54 мільйонів одиниць товару.

Про те, навіщо Сили Оборони б'ють по логістичних центрах компаній Wildberries та Ozone - у матеріалі LB.ua.

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У Гомельській області, неподалік українського кордону, триває будівництво нового військового полігону. Для нього створюють окрему залізничну інфраструктуру, здатну приймати ешелони до 60 вагонів і розвантажувати важку військову техніку.

Докладніше – в новині.

В Україні завершили масштабну міжнародну спецоперацію "Рубікон", спрямовану на ліквідацію мережі промислового виробництва та збуту наркотиків і психотропів. Операція тривала з лютого 2026 року за участі правоохоронців України, Польщі та Молдови й за координації Європолу.

Про це повідомив в Telegram Офіс генпрокурора, а також пресслужба Нацполіції України.

Злочинна мережа охоплювала весь цикл наркобізнесу – від контрабанди прекурсорів і роботи підпільних лабораторій до зберігання, доставки, онлайн-продажу та легалізації отриманих коштів. Прекурсори з країн ЄС незаконно переправляли до України та Польщі, де з них виготовляли, зокрема, амфетамін і мефедрон.

Подробиці – в новині.

Володимир Зеленський присвоїв голові Верховної Ради України Руслану Стефанчуку дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного Посла.

Відповідний указ опублікували 25 серпня на сайті Офісу Президента.

Також Президент присвоїв дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного Посланника другого класу Ігорю Осташу – директору Державного навчально-наукового закладу післядипломної освіти «Дипломатична академія України імені Геннадія Удовенка при Міністерстві закордонних справ».

Видання The Wall Street Journal стверджує, що причиною несподіваного візиту директора Центрального розвідувального управління США Джона Реткліффа до Москви стало підтвердження підготовки Росії до мобілізації.

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Американська розвідка нібито зібрала переконливі дані, які свідчать про те, що Кремль має намір оголосити масовий набір до війська. Також йдеться про можливу перевірку путінським режимом рішучості НАТО шляхом воєнної провокації проти держав східного флангу.

Реткліфф нібито отримав від Білого дому завдання попередити Путіна про те, що американці знають про ці плани та мають чим на них відповісти.

Докладніше – в новині.

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