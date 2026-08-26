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ЗМІ: Директор ЦРУ привіз у Москву попередження Кремлю через мобілізацію

Розвідка США нібито отримала дані про приготування Росії до ескалації.

ЗМІ: Директор ЦРУ привіз у Москву попередження Кремлю через мобілізацію
Директор ЦРУ Джон Реткліфф
Фото: EPA/UPG

Видання The Wall Street Journal стверджує, що причиною несподіваного візиту директора Центрального розвідувального управління США Джона Реткліффа до Москви стало підтвердження підготовки Росії до мобілізації.

Американська розвідка нібито зібрала переконливі дані, які свідчать про те, що Кремль має намір оголосити масовий набір до війська. Також йдеться про можливу перевірку путінським режимом рішучості НАТО шляхом воєнної провокації проти держав східного флангу.

Реткліфф нібито отримав від Білого дому завдання попередити Путіна про те, що американці знають про ці плани та мають чим на них відповісти. Вимальовується паралель з візитом до Кремля у 2021 році колишнього очільника ЦРУ Вільяма Бернса, який тоді чітко дав сигнал російській владі, що у Вашингтоні знають про підготовку повномасштабного вторгнення в Україну. 

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