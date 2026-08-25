У Краматорську росіяни атакували рятувальників під час ліквідації наслідків авіаудару

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Росіяни вдарили по автомобілю рятувальників у Краматорську

В Краматорську росіяни повторно атакували рятувальників під час ліквідації наслідків авіаудару.

Про це повідомили в ДСНС України.

Під час робіт біля дев’ятиповерхового житлового будинку ворожий FPV-дрон влучив у броньований санітарний автомобіль ДСНС.

Техніка пошкоджена. На щастя, обійшлося без постраждалих.

"Це вже другий випадок за тиждень, коли росіяни атакують рятувальників під час виконання ними завдань", - зазначили в ДСНС.