У Краматорську росіяни атакували рятувальників під час ліквідації наслідків авіаудару

В Краматорську росіяни повторно атакували рятувальників під час ліквідації наслідків авіаудару.
Про це повідомили в ДСНС України.
Під час робіт біля дев’ятиповерхового житлового будинку ворожий FPV-дрон влучив у броньований санітарний автомобіль ДСНС.
Техніка пошкоджена. На щастя, обійшлося без постраждалих.
"Це вже другий випадок за тиждень, коли росіяни атакують рятувальників під час виконання ними завдань", - зазначили в ДСНС.
- Російські війська завдали масованого авіаційного удару по Краматорську Донецької області. Під обстрілом опинилися житлова забудова та багатоквартирні мікрорайони міста. 24 людини отримали поранення внаслідок ранкової атаки. Серед постраждалих – двомісячна дитина.