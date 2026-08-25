​На Донеччині троє зрадників отримали по 15 років тюрми за наведення російських ударів

Один із засуджених працював на ремонтній базі Сил оборони на Краматорському напрямку.

Суд виніс вирок трьом російським агентам, які коригували ракетні, авіаційні і дронові удари по Донеччині.

Про це повідомила Служба безпеки.

Кожен із зловмисників проведе за ґратами 15 років за державну зраду в умовах воєнного стану.

Один із засуджених працював на місцевій ремонтній базі Сил оборони на Краматорському напрямку. Чоловіка завербували через його брата з Росії, який співпрацює з ФСБ. Зрадник фотографував ремонтні цехи для відновлення важкої бронетехніки ЗСУ і намагався передати їхні координати кураторові через месенджер.

Іншим агентом виявився безробітний із Добропілля, якого російська воєнна розвідка залучила до співпраці через антиукраїнські коментарі в телеграмі. Він коригував удари півторатонними керованими авіабомбами по укріпрайонах і позиціях української артилерії під Покровськом.

Третій засуджений — житель Костянтинівки, який сам запропонував допомогу росіянам через прокремлівські канали. Чоловік наводив КАБи і FPV-дрони на цивільну інфраструктуру прифронтового міста, а також відстежував позиції українських операторів БпЛА на Краматорському напрямку.