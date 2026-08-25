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​На Донеччині троє зрадників отримали по 15 років тюрми за наведення російських ударів

Один із засуджених працював на ремонтній базі Сил оборони на Краматорському напрямку.

​На Донеччині троє зрадників отримали по 15 років тюрми за наведення російських ударів
один із засуджених
Фото: прокуратура України

Суд виніс вирок трьом російським агентам, які коригували ракетні, авіаційні і дронові удари по Донеччині. 

Про це повідомила Служба безпеки.

Кожен із зловмисників проведе за ґратами 15 років за державну зраду в умовах воєнного стану. 

Один із засуджених працював на місцевій ремонтній базі Сил оборони на Краматорському напрямку. Чоловіка завербували через його брата з Росії, який співпрацює з ФСБ. Зрадник фотографував ремонтні цехи для відновлення важкої бронетехніки ЗСУ і намагався передати їхні координати кураторові через месенджер.

Іншим агентом виявився безробітний із Добропілля, якого російська воєнна розвідка залучила до співпраці через антиукраїнські коментарі в телеграмі. Він коригував удари півторатонними керованими авіабомбами по укріпрайонах і позиціях української артилерії під Покровськом.

Третій засуджений — житель Костянтинівки, який сам запропонував допомогу росіянам через прокремлівські канали. Чоловік наводив КАБи і FPV-дрони на цивільну інфраструктуру прифронтового міста, а також відстежував позиції українських операторів БпЛА на Краматорському напрямку.

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