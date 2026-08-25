UFORCE представила найбільший морський дрон сімейства MAGURA

Дрон показали під час параду безпілотних систем, приуроченого до Дня Незалежності України

Українська компанія UFORCE продемонструвала новий морський дрон MV11 із сімейства MAGURA, здатний перевозити інші безпілотні системи. Про це компанія повідомила виданню «Мілітарний».

MV11 став найбільшим представником сімейства MAGURA та відрізняється від попередніх моделей передусім своїм призначенням. Якщо інші апарати цієї лінійки використовувалися переважно як ударні або розвідувальні морські дрони, то MV11 розроблений як багатоцільова платформа-носій. Вона може перевозити інші безпілотні системи та запускати їх безпосередньо зі свого борту. Також дрон може постачати пальне та обладнання для них.

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За заявленими характеристиками, MV11 здатний перевозити до 2200 кг корисного навантаження, а тривалість його автономної роботи може сягати семи діб. Це дозволяє використовувати апарат для доставки, запуску та підтримки інших безпілотних систем у морі на значній відстані від берегової інфраструктури.

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UFORCE розраховує застосовувати платформу для розвідки та спостереження, підтримки десантних операцій. За даними компанії, виконувати ці завдання MV11 може цілодобово та за різних погодних умов.

Розробкою платформи займалося дизайн- та R&D-бюро UFORCE у Португалії за участю міжнародних інвестицій. Компанія зазначає, що створення MV11 від самого початку орієнтували на потреби та завдання Сил оборони України.

MAGURA – це абревіатура від Морського автономного охоронного безпілотного роботизованого апарату – Maritime Autonomous Guard Unmanned Robotic Apparatus. Це розроблене в Україні сімейство багатоцільових безпілотних надводних кораблів нового покоління.

Вони можуть виконувати різні операції, зокрема спостереження, розвідку, патрулювання, пошуково-рятувальні роботи, протимінну боротьбу, охорону морського флоту, бойові місії.

За підрахунками ГУР, станом на травень 2025 року морські дрони MAGURA знищили 21 ворожу ціль:

16 з яких — кораблі Чорноморського флоту (серед них ракетний корабель "Ивановец", патрульний "Сергей Котов", великий десантний корабель "Цезарь Куников" та фрегат "Адмирал Макаров"),

три — гелікоптери;

два — винищувачі.

Так, у грудні 2024 року біля окупованого Криму дрони моделі V5, озброєні ракетами Р-73, відпрацювали по ворожих гелікоптерах Ми-8.

А 2 травня 2025 року за 50 км від узбережжя Новоросійська два ворожі Су-30 були збиті дронами V7, озброєними американськими ракетами AIM-9 Sidewinder.