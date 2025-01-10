Еволюція морських дронів

Ще кілька слів про два російські вертольоти Мі-8, знищені морськими безекіпажними кораблями , удари FPV з морського носія по вишках Бойка й недавню атаку «авіаносних дронів» на «Панцирі» у Причорномор'ї.

Фото: скрин відео/mil.in.ua Морський дрон Magura з пусковою установкою для ракет Р-73, 6 травня 2024 року.

Це чудова реакція на зміни в тактиці противника.

Після того, як ми кілька разів уразили легкі катерні сили росіян у місцях дислокації та в морі, потопивши кілька «Тунців», вони перейшли на зв'язку гелікоптерів для полювання на «Магури».

Один зависає над морем, дає цілевказання, інший опускається ближче до дронів для вогневого ураження.

Три члени екіпажу і три стрільці, в деяких садять зовнішні пілоти FPV — із зависання над морем непогано йде сигнал, немає втрати, просідань, цілком можна працювати БпЛА з борту Мі-8.

Але найчастіше розстрілюють з кулеметів, без високих технологій.

Оскільки бази в Західному Криму стали цілями камікадзе, ЧФ РФ евакуювався, то намагаються діставати гелікоптерами і сковувати активність навколо півострова, який їм усе ж таки доводиться постачати.

Тому те, що Сили оборони України знайшли спосіб перетворити мисливців на дичину, — хороша новина.

Імовірно, в Новоросійську ЧФ РФ вчиться протистояти дронам — щільний ордер, додаткові вогневі точки на палубах, купольний РЕБ, пілоти FPV.

А гелікоптери — це спроба перехопити на етапі висування наших сил до таких караванів. Добре, що росіяни тепер у курсі: провести спеціальну операцію із зупинки дихання й купання в січневому морі — шанси ненульові.

Найголовніше, що збереглася можливість ремонту й модернізації ракет Р-73 — їх використовують у дронах, модернізують «Оси», ймовірно, розробляють паліативне ППО. Тобто застосовують ширше, ніж просто вторинний ринок Польщі й Алжиру з Індією. Попри кілька хвиль ударів по «Артему» й «Південному», у нас залишаються потужності, здатні і модернізувати, і ремонтувати пострадянські ракети.

Фото: mil.in.ua Ракета-73

У принципі про це ми багато писали, не будемо повторюватися: щоб вивести з ладу завод, потрібні десятки прильотів, на це ПКС РФ поки що не здатні.

Плюс запаси часів СРСР досі існують — змінюй їм паливо, перевіряй електроніку і постачай у війська. Тим паче, що більшість МіГ-29 перешили для роботи по землі, а «Калібри» й Х-101 збивають західними засобами доставки (нещодавно F-16 вдало відпрацював по шести крилатих ракетах).

Р-73 SeeDragon — версія для моря. Природно, ТТХ не розкривають, але, можливо, крім протистояння більш агресивному морському середовищу, там є й інші доробки (високоенергетичне паливо, головка самонаведення, здатна до фільтрації перешкод).

2.5 кг вибухівки і стрижні завдають як тяжких ушкоджень системам вертольота, так і екіпажу — така модернізація загалом нам до снаги без зменшення бойової частини.

Отже, ми майже створили складний безпілотний комплекс для боротьби за море.

Частина безекіпажних катерів, як і раніше, тільки камікадзе — є моделі зі збільшеною бойовою частиною для ураження пірсів і зі звичайною для атак кораблів. Такими атакували бази катерних сил у Західному Криму, вишки Бойка тощо.

Але частина наших БЕК несуть засоби доставки ППО, здатні приземлити не тільки гелікоптери, а й літаки — нехай Р-73 із землі навряд чи дістане до стелі 20 км, але з Криму борти часто злітають у бік моря на невеликій висоті.

Частина несе FPV — тепер цілями будуть вузли зв'язку, РЛС, різні кунги й найсолодше — комплекси ППО. Бонус — заходять на атаку не з тих секторів, де зазвичай іде чергування комплексів РЕБ супротивника, і відтягують сили на об'єктове ППО.

Another 'no-analogue' scrap metal.

Ukrainian drones destroyed a Pantsir-S1 air defense system in the Kherson region.



📹: UA Navy pic.twitter.com/Nr01VCzumZ — Defense of Ukraine (@DefenceU) January 6, 2025

Частина несе некеровані реактивні снаряди. Насправді це безпілотний «Град». Ураження казарм і складів з моря — справа корисна своєю раптовістю та відв'язкою від тривог з повітря.

Є й допоміжні завдання: упевнений, що роздача РЕБ, постановка перешкод, мін, ураження ремонтних суден противника біля Керченського мосту — це спеціальні БпЛА.

За ці два з копійками роки ми пройшли величезний шлях: від перших викинутих на мілководді машин, що втратили керування, до атак караваном з десятка БпЛА, полювання за гелікоптерами та виносу «Панцирів» за допомогою «безпілотних авіаносців».

По суті, Сили оборони здійснили революцію на морі — не без західних технологій, каналів зв'язку, цілевказання, британських й американських напрацювань. Але ідея та її практична реалізація цілком українські.

Фото: navalnews Magura V5

Росіяни намагаються протистояти цьому — екіпажами з мисливців на вертольотах, передовими постами на захоплених бурових, де стоять «очі», і ставлять перешкоди, ударами по можливих місцях збирання «Магур».

І зараз музикою звучать реляції ворога про знищені цехи, де виробляють «Магури». Адже всі знають, що варто тільки збити два вертольоти й дістати два «Панцирі», як це дасть 100 % до виявлення розвідкою РФ місць виробництва.

Ворог поки що не може відшукати 100 % засіб протидії нашим БЕК — ініціатива на Чорному морі належить нам.