Розвідка поділилася деталями першого в історії удару ракетами з дронів Magura

Командир спецпідрозділу ГУР МО України Group 13 з позивним “Тринадцятий” розкрив деталі історичного повітряно-морського бою у Чорному морі, коли в останній день 2024-го ракетними ударами із морських дронів Magura V5 вдалося знищити два та уразити один гелікоптери Росії.
"У цій операції у нас не стояла задача, як зазвичай, ховатись від авіації. Ми йшли конкретно полювати на повітряні цілі. Ми були сповнені натхнення для зустрічі з противником", – сказав розвідник у інтерв'ю ТСН, пише пресслужба ГУР.
За словами "Тринадцятого", ворог "клюнув".
“Нас засікли. Ми почали працювати. Максимум, який ми мали суто біля нас – це три гвинтокрили в один момент, незважаючи ще на Су-шки, які там літали”, – розповів він і додав, що цілитись та завдавати удару ракетою по виявленій ворожій цілі потрібно було максимально оперативно, адже гелікоптер достатньо швидкий.
"Якщо ти вже його бачиш на камері – буквально хвилина для того, щоб стати у вигідну позицію і здійснити запуск", – пояснив розвідник.
Першим же ударом операторам Group 13 вдалось уразити ворожий гелікоптер: російський екіпаж навіть не зрозумів, що відбулось, і навіть відстрілював повітряні пастки, а потім упав у Чорне море.
Згодом надійшло підтвердження про ураження другого.
"В сумі ми маємо два знищених та один пошкоджений", – резюмував "Тринадцятий". Він додав, що такі операції поки не мають аналогів у світі, і тактика застосування морських дронів-ЗРК пишеться буквально з нуля. Проте вона вже демонструє вражаючі результати.
"Це все зроблено в Україні. Борт несе дві ракети. Чи будемо ми збільшувати цю кількість? Можливо. Такі думки є. Не те щоб ракета, а система доопрацьована, яка здійснює пошук і ураження цілі", – додав боєць.
Розвідник зазначив, що спроможності ГУР у цьому напрямі зросли втричі.
"І стосовно погодних умов, і стосовно запасу ходу, і стосовно взагалі якості продукту, можливості його дообладнання", – сказав "Тринадцятий", і висловив сподівання, що наступними після вертольотів українські морські дрони почнуть знищувати й російські літаки.
- Морський дрон Magura виготовляє державне підприємство "СпецТехноЕкспорт", а презентація винаходу пройшла на виставці International Defence Industry Fair (IDEF 2023), писав "Мілітарний".
- MAGURA – це абревіатура від Морського автономного охоронного безпілотного роботизованого апарату – Maritime Autonomous Guard Unmanned Robotic Apparatus. Це розроблений в Україні багатоцільовий безпілотний надводний корабель нового покоління.
- Він може виконувати різні операції, зокрема спостереження, розвідку, патрулювання, пошуково-рятувальні роботи, протимінна боротьбу, охорону морського флоту, бойові місії.
- Влітку минулого року ГУР МО Євген Єрін заявив, що морські дрони Magura будуть удосконалювати, тож Сили оборони матимуть рішення щодо будь-якого варіанту захисту російського флоту.
- Саме цей морський дрон знищив російський ракетний катер "Івановєц". А польські дослідники підрахували, що узагалі найбільше кораблів РФ під час війни знищив Magura V5.
- Більше на цю тему – в матеріалі "«Ми можемо знищити весь Чорноморський флот? Так. І ми над цим працюємо»".