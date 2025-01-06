Розвідка поділилася деталями першого в історії удару ракетами з дронів Magura

Командир спецпідрозділу ГУР МО України Group 13 з позивним “Тринадцятий” розкрив деталі історичного повітряно-морського бою у Чорному морі, коли в останній день 2024-го ракетними ударами із морських дронів Magura V5 вдалося знищити два та уразити один гелікоптери Росії.

"У цій операції у нас не стояла задача, як зазвичай, ховатись від авіації. Ми йшли конкретно полювати на повітряні цілі. Ми були сповнені натхнення для зустрічі з противником", – сказав розвідник у інтерв'ю ТСН, пише пресслужба ГУР.

За словами "Тринадцятого", ворог "клюнув".

“Нас засікли. Ми почали працювати. Максимум, який ми мали суто біля нас – це три гвинтокрили в один момент, незважаючи ще на Су-шки, які там літали”, – розповів він і додав, що цілитись та завдавати удару ракетою по виявленій ворожій цілі потрібно було максимально оперативно, адже гелікоптер достатньо швидкий.

"Якщо ти вже його бачиш на камері – буквально хвилина для того, щоб стати у вигідну позицію і здійснити запуск", – пояснив розвідник.

Першим же ударом операторам Group 13 вдалось уразити ворожий гелікоптер: російський екіпаж навіть не зрозумів, що відбулось, і навіть відстрілював повітряні пастки, а потім упав у Чорне море.

Згодом надійшло підтвердження про ураження другого.

"В сумі ми маємо два знищених та один пошкоджений", – резюмував "Тринадцятий". Він додав, що такі операції поки не мають аналогів у світі, і тактика застосування морських дронів-ЗРК пишеться буквально з нуля. Проте вона вже демонструє вражаючі результати.

"Це все зроблено в Україні. Борт несе дві ракети. Чи будемо ми збільшувати цю кількість? Можливо. Такі думки є. Не те щоб ракета, а система доопрацьована, яка здійснює пошук і ураження цілі", – додав боєць.

Розвідник зазначив, що спроможності ГУР у цьому напрямі зросли втричі.

"І стосовно погодних умов, і стосовно запасу ходу, і стосовно взагалі якості продукту, можливості його дообладнання", – сказав "Тринадцятий", і висловив сподівання, що наступними після вертольотів українські морські дрони почнуть знищувати й російські літаки.