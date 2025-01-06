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Через обстріли на Донеччині поранені семеро людей, зруйновані понад 60 цивільних об'єктів

Окупанти атакували 10 населених пунктів області. 

Через обстріли на Донеччині поранені семеро людей, зруйновані понад 60 цивільних об'єктів
Наслідки обстрілу Донеччини
Фото: Нацполіція

Упродовж доби через російські обстріли Донецької області отримали поранення семеро осіб. 

Як зазначили у Нацполіції, зафіксовано 3 279 ворожих ударів по лінії фронту та житловому сектору. 

Війська ворога атакували 10 населених пунктів: міста Костянтинівка, Покровськ, Слов’янськ, Торецьк, селища Дробишеве й Зарічне, села Гришине, Довга Балка, Надіївка, Шандриголове.

Руйнувань зазнали 66 цивільних об’єктів, з них 45 – це житлові будинки.

Покровськ росіяни тричі накрили з артилерії – поранили трьох мирних жителів, пошкодили чотири багатоквартирних будинки, комунальне підприємство, магазин, адмінбудівлю.

У Надіївці травмовано двох цивільних осіб, пошкоджено два приватних будинки.

Двоє людей постраждали внаслідок російського обстрілу Зарічного.

Костянтинівка витримала вісім ворожих атак: окупанти скинули на місто чотири авіабомби "ФАБ-250", били дронами та артилерією. Пошкоджено п'ять багатоквартирних і 29 приватних будинків, банк, аптеку, котельню, майстерню, виробництва, піцерію, магазин, храм, гараж, цивільне авто, газогони, ЛЕП.

Наслідки обстрілу Донеччини
Фото: Нацполіція
Наслідки обстрілу Донеччини

У Шандриголовому ударами РСЗВ "Смерч" пошкоджено дві приватні оселі, в Дробишевому – одну.

По Довгій Балці ворог вдарив дроном – руйнувань зазнали приватний будинок і господарська споруда.

Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

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