Через обстріли на Донеччині поранені семеро людей, зруйновані понад 60 цивільних об'єктів

Упродовж доби через російські обстріли Донецької області отримали поранення семеро осіб.

Як зазначили у Нацполіції, зафіксовано 3 279 ворожих ударів по лінії фронту та житловому сектору.

Війська ворога атакували 10 населених пунктів: міста Костянтинівка, Покровськ, Слов’янськ, Торецьк, селища Дробишеве й Зарічне, села Гришине, Довга Балка, Надіївка, Шандриголове.

Руйнувань зазнали 66 цивільних об’єктів, з них 45 – це житлові будинки.

Покровськ росіяни тричі накрили з артилерії – поранили трьох мирних жителів, пошкодили чотири багатоквартирних будинки, комунальне підприємство, магазин, адмінбудівлю.

У Надіївці травмовано двох цивільних осіб, пошкоджено два приватних будинки.

Двоє людей постраждали внаслідок російського обстрілу Зарічного.

Костянтинівка витримала вісім ворожих атак: окупанти скинули на місто чотири авіабомби "ФАБ-250", били дронами та артилерією. Пошкоджено п'ять багатоквартирних і 29 приватних будинків, банк, аптеку, котельню, майстерню, виробництва, піцерію, магазин, храм, гараж, цивільне авто, газогони, ЛЕП.

Фото: Нацполіція Наслідки обстрілу Донеччини

У Шандриголовому ударами РСЗВ "Смерч" пошкоджено дві приватні оселі, в Дробишевому – одну.

По Довгій Балці ворог вдарив дроном – руйнувань зазнали приватний будинок і господарська споруда.

Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.