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На Черкащині уламки збитих цілей пошкодили будинки та склад із зерном

Над областю збили 10 російських безпілотників. 

На Черкащині уламки збитих цілей пошкодили будинки та склад із зерном
Через обстріл пошкоджений ангар із зерном
Фото: Черкаська ОВА

У Черкаській області уламки збитих цілей пошкодили будинки та склад із зерном. Люди не постраждали.

"Ніч в області минула із затяжною тривогою. Наші оборонці відбивали чергові ворожі атаки з повітря", – йдеться у повідомленні ОВА. 

За попередніми даними, над областю знищили 10 російських БпЛА. 

Унаслідок падіння уламків пошкоджено майно в кількох населених пунктах. Зокрема, на Звенигородщині – вікна у двох приватних житлових будинках. А в Черкаському районі понівечено покрівлю складу, де зберігалось зерно.

Обстеження території триває.

Наслідки обстрілу Черкащини
Фото: Черкаська ОВА
Наслідки обстрілу Черкащини
Наслідки обстрілу Черкащини
Фото: Черкаська ОВА
Наслідки обстрілу Черкащини

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