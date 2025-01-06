У Черкаській області уламки збитих цілей пошкодили будинки та склад із зерном. Люди не постраждали.
"Ніч в області минула із затяжною тривогою. Наші оборонці відбивали чергові ворожі атаки з повітря", – йдеться у повідомленні ОВА.
За попередніми даними, над областю знищили 10 російських БпЛА.
Унаслідок падіння уламків пошкоджено майно в кількох населених пунктах. Зокрема, на Звенигородщині – вікна у двох приватних житлових будинках. А в Черкаському районі понівечено покрівлю складу, де зберігалось зерно.
Обстеження території триває.
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