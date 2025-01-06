У Черкаській області уламки збитих цілей пошкодили будинки та склад із зерном. Люди не постраждали.

"Ніч в області минула із затяжною тривогою. Наші оборонці відбивали чергові ворожі атаки з повітря", – йдеться у повідомленні ОВА.

За попередніми даними, над областю знищили 10 російських БпЛА.

Унаслідок падіння уламків пошкоджено майно в кількох населених пунктах. Зокрема, на Звенигородщині – вікна у двох приватних житлових будинках. А в Черкаському районі понівечено покрівлю складу, де зберігалось зерно.

Обстеження території триває.

Фото: Черкаська ОВА Наслідки обстрілу Черкащини

Фото: Черкаська ОВА Наслідки обстрілу Черкащини