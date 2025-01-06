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Росіяни атакували 40 населених пунтів Херсонщини, є загиблий і поранені

Через російську агресію 1 людина загинула, ще 13 – дістали поранення.

Росіяни атакували 40 населених пунтів Херсонщини, є загиблий і поранені
Наслідки обстрілу Херсонщини
Фото: Херсонська ОВА

Упродовж доби російські окупанти атакували 40 населених пунтів Херсощини. Через російську агресію 1 людина загинула, ще 13 – дістали поранення.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. 

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 15 приватних будинків. Також окупанти понівечили господарчу споруду та приватні автомобілі.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Станіслав, Олександрівка, Понятівка, Берислав, Широка Балка, Білозерка, Комишани, Кізомис, Урожайне, Придніпровське, Наддніпрянське, Інженерне, Зеленівка, Велетенське, Веселе, Гаврилівка, Дніпровське, Зеленівка, Золота Балка, Іванівка, Козацьке, Львове, Микільське, Миколаївка, Михайлівка, Молодіжне, Монастирське, Новоолександрівка, Новотягинка, Одрадокам'янка, Ольгівка, Садове, Придніпровське, Токарівка, Томарине, Тягинка, Українка, Червоний Маяк та місто Херсон.

  • Більшість поранених зазнали травм внаслідок атак дронів у Херсонському районі. Зокрема, внаслідок обстрілу Антонівки було поранено чоловіка, він помер у лікарні. Ще п’ятеро людей у цьому селищі дістали поранень. Шестеро цивільних постраждало в Херсоні, а одна людина - в Комишанах.
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