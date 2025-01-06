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РФ тримає у Середземному морі 2 ракетоносії залпом до 22 "Калібрів"

У Чорному морі є 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр", але ракети відсутні.

РФ тримає у Середземному морі 2 ракетоносії залпом до 22 "Калібрів"
Фото: ОК "Південь"

Росія тримає у Чорному та Середземному морях усього три ракетоносії залпом до 22 "Калібрів".

Про це повідомили у ВМС.

В Чорному морі знаходиться 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр", ракети відсутні. 

В Середземному морі перебувають 7 ворожих кораблів, з яких 2 є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 22 ракет.

В Азовському морі ворожі кораблі відсутні. 

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – 5 суден, з них 4 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – 9 суден, з них 3 рухались з протоки Босфор.

Фото: ВМС

 РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.

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