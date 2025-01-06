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За добу окупанти майже 550 разів атакували Запорізьку область

Російська армія запустила по області 353 БпЛА різної модифікації.

За добу окупанти майже 550 разів атакували Запорізьку область
Наслідки обстрілу Запорізької області
Фото: Запорізька ОВА

Впродовж доби окупанти завдали 542 удари по 12 населених пунктах Запорізької області.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров. 

Ворог здійснив 13 авіаційних ударів по Гуляйполю, Новоандріївці, Новопавлівці та Темирівці.

353 БпЛА різної модифікації атакували Кам'янське, Приморське, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір'я та Новодарівку.

14 обстрілів із РСЗВ прийшлися по Степногірську, Новоандріївці, Новоданилівці та Малій Токмачці.

162 артилерійських удари завдано по території Кам'янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Білогір'я та Новодарівки.

Надійшло 5 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

  • Нещодавно російська армія атакувала Степногірськ у Запорізькій області із РСЗВ "Град". Внаслідок обстрілу загинув літній чоловік, а його дружина опинилася у важкому стані.
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