За добу окупанти майже 550 разів атакували Запорізьку область

Надійшло 5 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

162 артилерійських удари завдано по території Кам'янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Білогір'я та Новодарівки.

14 обстрілів із РСЗВ прийшлися по Степногірську, Новоандріївці, Новоданилівці та Малій Токмачці.

Ворог здійснив 13 авіаційних ударів по Гуляйполю, Новоандріївці, Новопавлівці та Темирівці.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

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