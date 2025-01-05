​На Херсонщині внаслідок російських обстрілів загинула людина, ще 12 поранено

Сьогодні російські війська вкотре обстріляли населені пункти Херсонщини, застосовуючи артилерію, міномети та дрони. Станом на 18:30 відомо про одного загиблого та 12 постраждалих цивільних.

Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура.

Більшість поранених зазнали травм внаслідок атак дронів у Херсонському районі. Зокрема, внаслідок обстрілу Антонівки було поранено чоловіка, він помер у лікарні. Ще п’ятеро людей у цьому селищі дістали поранень.

Шестеро цивільних постраждало в Херсоні, а одна людина - в Комишанах.

Пошкоджено щонайменше 22 цивільні об’єкти, серед яких приватні будинки, адміністративні будівлі, гаражі та автотранспорт.

Розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1, ч. 2 ст. 438 КК України).