Покровський напрямок: росіяни штурмують малими групами і хаотично б’ють по містах

Покровськ і Мирноград - під постійним терором.

Знак на в'їзді в Покровськ, 06 грудня 2024 р

На Покровському напрямку російські війська не припиняють штурмових дій, супроводжуючи їх хаотичними ударами по населених пунктах артилерією та авіацією.

Про це в ефірі телемарафону розповів офіцер відділення розвідки бригади Нацгвардії "Рубіж" Герой України Віталій Литвин.

"Противник постійно проводить штурмові дії, залучаючи значні ресурси. Ворожа артилерія завдає ударів не лише по передньому краю, але й хаотично обстрілює цивільні об’єкти. Покровськ і Мирноград - під постійним терором. У цих містах може не бути жодних військових об’єктів, але ворог все одно завдає ударів, житлові будинки та інфраструктура — це основні мішені російських атак", - зазначив Литвин.

За його словами, росіяни під час атак активно застосовують тактику малих груп, намагаючись виснажити наших захисників.

Раніше сьогодні російська армія вдарила по Покровську і поранила п'ятьох людей.