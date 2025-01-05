У Херсоні під атаку дрона потрапив 53-річний чоловік

У Херсоні через російський обстріл постраждав 53-річний чоловік.
Про це повідомили у міській військовій адміністрації.
“До лікарні доправлено 53-річного чоловіка”, ‒ йдеться у пресрелізі.
Близько 14:30 він у передмісті потрапив під атаку ворожого безпілотника і отримав мінно-вибухову травму та уламкові поранення.
Медики надають постраждалому необхідну допомогу.
- Раніше стало відомо, що у Херсоні ще двоє людей постраждали внаслідок обстрілів російськими військами Дніпровського і Корабельного районів.