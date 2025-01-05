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У Херсоні під атаку дрона потрапив 53-річний чоловік

Медики надають постраждалому необхідну допомогу.

У Херсоні під атаку дрона потрапив 53-річний чоловік
Фото: З відкритих джерел

У Херсоні через російський обстріл постраждав 53-річний чоловік.

Про це повідомили у міській військовій адміністрації.

“До лікарні доправлено 53-річного чоловіка”, ‒ йдеться у пресрелізі.

Близько 14:30 він у передмісті потрапив під атаку ворожого безпілотника  і отримав мінно-вибухову травму та уламкові поранення.

Support LB.ua

Медики надають постраждалому необхідну допомогу.

  • Раніше стало відомо, що у Херсоні ще двоє людей постраждали внаслідок обстрілів російськими військами Дніпровського і Корабельного районів.
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