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У Херсоні внаслідок атаки РФ постраждали ще двоє цивільних

Росіяни атакували два житлові райони Херсона.

У Херсоні внаслідок атаки РФ постраждали ще двоє цивільних

У Херсоні ще двоє людей постраждали внаслідок обстрілів російськими військами Дніпровського і Корабельного районів.

Про це повідомляє очільник Херсонської МВА Роман Мрочко.

"Близько 11:30 російські окупанти обстріляли Корабельний район. Постраждала 56-річна жінка. Зараз вона ушпиталена з вибуховою та закритою черепно-мозковою травмами, контузією, осколковим пораненням", — йдеться у повідомленні.

Також до лікарів звернувся 49-річний херсонець, який потрапив під обстріл у Дніпровському районі близько 10:00. У чоловіка мінно-вибухова травма та контузія.

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