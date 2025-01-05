У Херсоні внаслідок атаки РФ постраждали ще двоє цивільних

У Херсоні ще двоє людей постраждали внаслідок обстрілів російськими військами Дніпровського і Корабельного районів.

Про це повідомляє очільник Херсонської МВА Роман Мрочко.

"Близько 11:30 російські окупанти обстріляли Корабельний район. Постраждала 56-річна жінка. Зараз вона ушпиталена з вибуховою та закритою черепно-мозковою травмами, контузією, осколковим пораненням", — йдеться у повідомленні.

Також до лікарів звернувся 49-річний херсонець, який потрапив під обстріл у Дніпровському районі близько 10:00. У чоловіка мінно-вибухова травма та контузія.