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У МВС нагадали про безпеку на водоймах напередодні Водохреща

У низці регіонів купання заборонені через безпекову ситуацію. 

У МВС нагадали про безпеку на водоймах напередодні Водохреща
Фото: EPA/UPG

У МВС напередодні Водохреща нагадали про безпеку на водоймах.

“Цього року частина українців продовжує традицію зимових купань. Але пам’ятайте: занурення має бути безпечним”, ‒ зазначили у міністерстві.

У низці регіонів такі купання заборонені через безпекову ситуацію. Там, де занурення дозволені потрібно обирати лише облаштовані місця.

“Не пірнайте у воду в стані алкогольного сп’яніння. Перед зануренням ‒ обов’язково підготуйтеся заздалегідь”, ‒ йдеться у пресрелізі. 

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У МВС просять не залишати дітей без нагляду. У разі екстрених ситуацій, потрібно звертатися за допомогою відповідних служб: за телефоном 101, 102 чи 112.

У ДСНС повідомили, що по Україні у місцях відзначення Водохреща буде розгорнуто понад 140 рятувальних постів із засобами порятунку людей на воді. До чергування на них залучатимуться майже 500 рятувальників ДСНС та понад 100 одиниць техніки.

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