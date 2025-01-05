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ЦПД: РФ поширює маніпулятивну інформацію щодо заяви Блінкена про постачання зброї Україні до 2022 року

Росія намагається виправдати початок повномасштабного вторгнення в Україну.

ЦПД: РФ поширює маніпулятивну інформацію щодо заяви Блінкена про постачання зброї Україні до 2022 року
Фото: prm.ua

Російські пропагандисти поширюють маніпуляційну інформацію довкола заяви Державного секретаря США Ентоні Блінкена, що США постачали Україні деякі види озброєнь задовго до початку повномасштабного вторгнення РФ.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Зокрема РФ поширює, що заява Блінкена начебто підтверджує, що Україна готувалася до масштабної війни проти так званих "ДНР" та "ЛНР" і безпосередньо Росії. Цим підконтрольні Кремлю медіаресурси виправдовують необхідність початку так званої "СВО". Відповідну заяву зробила і речниця МЗС РФ Марія Захарова.

Фото: ЦПД

"Насправді такі заяви — це доволі примітивна маніпуляція. Жодних наступальних операцій Україна не планувала. США постачали Україні зброю в 2021 році, оскільки стало відомо про концентрацію військ Рф біля кордону та підготовку вторгнення в Україну. Блінкен підтвердив, що тоді постачалися зенітні комплекси Stinger, протитанкові системи Javelin та інша зброя саме для оборони, а не наступу", — повідомляють у ЦПД.

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