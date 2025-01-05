ЦПД: Сили оборони атакують російську армію в Курській області на кількох напрямках

Сили оборони атакують росіян у Курській області РФ одразу на кількох напрямках.
"Сили оборони працюють", —розповідає керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.
"У Курській області великі переживання в росіян, бо вони були атаковані на кількох напрямках і це стало несподіванкою для них", — зазначив він.
Військовий наголосив, що на цьому напрямку працюють Сили оборони.
- Минулої доби на Курському напрямку ворог 33 рази штурмував позиції наших захисників, завдав 336 артилерійських обстрілів, 17 авіаційних ударів, скинувши 25 КАБ.