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Дев'ятеро поранених, з них двоє діей: росіяни скинули чотири КАБи на лікарню та житлові будинки на Чернігівщині

Із Семенівки вночі евакуювали 24 пацієнтів місцевого територіального центру.

Дев'ятеро поранених, з них двоє діей: росіяни скинули чотири КАБи на лікарню та житлові будинки на Чернігівщині
Фото: В'ячеслав Чаус

Увечері 4 січня росіяни скинули 4 КАБи на прикордонне місто Семенівка у Чернігівській області. Цілили у центральну частину, по житловому масиву. Пошкоджено медичниу установу.

Про це інформує очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

Станом на ранок 5 січня відомо про 9 поранених, з них двоє дітей – 8 та 13 років. Всі госпіталізовані до лікарні у сусідній громаді. Одну людину перевезли до обласної лікарні.

Значних пошкоджень зазнали адмінбудівлі, місцева лікарня, два пʼятиповерхові будинки, кілька приватних, обʼєкти інфраструктури.

На місці працювали всі відповідні служби. 

Із Семенівки вночі евакуювали 24-х пацієнтів місцевого територіального центру – людей похилого віку перевезли до відповідної установи у Чернігів.

  • Удар по Сумщині: ворог скинув дві авіабомби на багатоповерхівку. Десятеро людей поранені, у п’ятиповерховому житловому будинку зруйновано 15 квартир, також зруйновано 1 приватний житловий будинок.
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