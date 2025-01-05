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Ще 1730 російських окупантів знищено Силами оборони упродовж доби

Також металобрухтом стали 7 ворожих танків, 26 броньовиків та понад 90 БпЛА.

Ще 1730 російських окупантів знищено Силами оборони упродовж доби
Фото: скрін відео

Сили оборони у продовж доби ліквідувала ще 1730 російських окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення втрати РФ на війні складають близько 796 490 солдатів.

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.01.25 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб

  • особового складу ‒ близько 796490 (+1730) осіб,
  • танків ‒ 9686 (+7) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 20119 (+26) од,
  • артилерійських систем – 21603 (+25) од,
  • РСЗВ – 1257 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 1032 (+0) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 331 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 21447 (+91),
  • крилаті ракети ‒ 3006 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 32940 (+97) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3677 (+2)

Дані уточнюються.

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