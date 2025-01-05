Ще 1730 російських окупантів знищено Силами оборони упродовж доби

Сили оборони у продовж доби ліквідувала ще 1730 російських окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення втрати РФ на війні складають близько 796 490 солдатів.
Про це інформує Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.01.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 796490 (+1730) осіб,
- танків ‒ 9686 (+7) од,
- бойових броньованих машин ‒ 20119 (+26) од,
- артилерійських систем – 21603 (+25) од,
- РСЗВ – 1257 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1032 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 21447 (+91),
- крилаті ракети ‒ 3006 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 32940 (+97) од,
- спеціальна техніка ‒ 3677 (+2)
Дані уточнюються.