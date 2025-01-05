Ще 1730 російських окупантів знищено Силами оборони упродовж доби

Також металобрухтом стали 7 ворожих танків, 26 броньовиків та понад 90 БпЛА.

Сили оборони у продовж доби ліквідувала ще 1730 російських окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення втрати РФ на війні складають близько 796 490 солдатів.

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.01.25 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб

особового складу ‒ близько 796490 (+1730) осіб,

танків ‒ 9686 (+7) од,

бойових броньованих машин ‒ 20119 (+26) од,

артилерійських систем – 21603 (+25) од,

РСЗВ – 1257 (+0) од,

засоби ППО ‒ 1032 (+0) од,

літаків – 369 (+0) од,

гелікоптерів – 331 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 21447 (+91),

крилаті ракети ‒ 3006 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 32940 (+97) од,

спеціальна техніка ‒ 3677 (+2)

Дані уточнюються.