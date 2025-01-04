Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 4 січня повідомив, що в цьому році буде багато дипломатії, і Україна більше за всіх прагне миру.

“Кожного тижня потрібен новий результат. Безумовно, в цьому році буде багато дипломатії, і Україна більше за всіх прагне миру. Справжня дипломатія – така, яка нам потрібна, – може базуватись тільки на наших сильних позиціях: безумовно, нашої армії, всього нашого народу, нашої держави. Дякую всім, хто посилює Україну!” – сказав глава держави.

Також Зеленський повідомив, що зустріч в “Рамштайні”, яка пройде на найближчому тижні, може збільшити спроможність України в захисті від російських ракет та КАБів.