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Зеленський: зустріч в “Рамштайні” може збільшити спроможність України в захисті від російських ракет та КАБів

Зустріч в “Рамштайні” пройде на найближчому тижні.

Зеленський: зустріч в “Рамштайні” може збільшити спроможність України в захисті від російських ракет та КАБів
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 4 січня, реагуючи на сьогоднішні обстріли України, зокрема на Сумщині, повідомив, що зустріч в “Рамштайні” може збільшити спроможність України в захисті від російських ракет та КАБів. 

“Зараз уже готуємось до зустрічі в “Рамштайні”: на цей тиждень запланована зустріч. Десятки країн-партнерів, і серед них є ті, хто може збільшити нашу спроможність не тільки в захисті від ракет, але й у захисті від керованих бомб, від російської авіації. Будемо про це з ними говорити, будемо переконувати”, – сказав президент. 

Глава держави подякував всім партнерам, які допомагають із розвитком повітряного щита.

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