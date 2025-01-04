Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 4 січня, реагуючи на сьогоднішні обстріли України, зокрема на Сумщині, повідомив, що зустріч в “Рамштайні” може збільшити спроможність України в захисті від російських ракет та КАБів.

“Зараз уже готуємось до зустрічі в “Рамштайні”: на цей тиждень запланована зустріч. Десятки країн-партнерів, і серед них є ті, хто може збільшити нашу спроможність не тільки в захисті від ракет, але й у захисті від керованих бомб, від російської авіації. Будемо про це з ними говорити, будемо переконувати”, – сказав президент.

Глава держави подякував всім партнерам, які допомагають із розвитком повітряного щита.