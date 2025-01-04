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У Росії підірвали командира, який причетний до вбивства цивільних у селі Гроза на Харківщині

Нагайко також причетний до ударів балістичними ракетами «Іскандер» по цивільних та військових об’єктах у Сумській та Харківській областях. 

У Росії підірвали командира, який причетний до вбивства цивільних у селі Гроза на Харківщині
російський командир Костянтин Нагайко, причетний до вбивства цивільних у селі Гроза на Харківщині

Внаслідок вибуху у критичному стані перебуває російський командир Костянтин Нагайко, причетний до вбивства цивільних у селі Гроза.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.

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«3 січня 2025 року у населеному пункті Шуя Івановскої області на Росії відбувся вибух, в епіцентрі якого опинився командир батареї дивізіону 112 ракетної бригади 1 танкової армії західного воєнного округу зс рф (в/ч 03333) капітан Наґайко Константін Владіміровіч. Він перебував на чергуванні у своїй військовій частині, а тепер — при смерті», — повідомило ГУР.

В окупанта - множинні уламкові ураження майже усіх органів, зокрема мозку; росіянину зробили трепанацію черепа.  

За інформацією української розвідки, загарбник безпосередньо брав участь у повномасштабній війні проти України. Нагайко причетний до ударів балістичними ракетами «Іскандер» по цивільних та військових об’єктах у Сумській та Харківській областях. А його підрозділ вчинив воєнний злочин у селі Гроза Купʼянського району. Тоді — 5 жовтня 2023 року — ворог завдав ракетного удару по кафе під час поминок, унаслідок чого загинули 59 цивільних українців, серед них — восьмирічний хлопчик.  «У російській 112-й ракетній бригаді ходять пригнічені чутки, що шансів у 29-річного російського вбивці Наґайка майже немає. Його стан — критичний», — додали у ГУР.

  • 5 жовтня близько 13:25 російські окупанти завдали ракетного ударупо кафе-магазину в селі Гроза Куп'янського району Харківської області, де відбувалися поминки у зв'язку з перепохованням українського військового.
  • Після ракетного удару росіян по Грозі повністю осиротіли шестеро дітей. 
  • Правоохоронці встановили осіб, які навели російську ракету на цивільний об‘єкт. Ними виявились двоє братів — 23-річний Дмитро Мамон та 30-річний Володимир Мамон, жителі Грози, які перед деокупацією Харківщини втекли на територію Росії.
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