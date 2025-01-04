Рятувальники евакуювали ще чотирьох цивільних з Куп'янщини

Триває евакуація мешканців Куп’янського району. Вранці рятувальники евакуювали ще чотирьох цивільних з Куп'янська та Ківшарівки.
Про це інформує ДСНС у Харківській області.
4 січня рятувальники ДСНС евакуювали мешканців Купʼянської громади. За допомогою броньованого автомобіля вони вивезли із міста Куп’янськ та селища Ківшарівка 4 людей.
До евакуації залучали 3 рятувальників та 1 одиницю техніки ДСНС.
"Звертаємось до мешканців населених пунктів, у яких оголошена обов’язкова евакуація: збережіть своє життя та здоров’я! Не ризикуйте – евакуюйтеся у більш безпечні населені пункти!" — ідеться у повідомленні рятувальників.