Рятувальники евакуювали ще чотирьох цивільних з Куп'янщини

Людей закликають евакуюватися з населених пунктів, які перебувають під обстрілами РФ.

Триває евакуація мешканців Куп’янського району. Вранці рятувальники евакуювали ще чотирьох цивільних з Куп'янська та Ківшарівки.

Про це інформує ДСНС у Харківській області.

4 січня рятувальники ДСНС евакуювали мешканців Купʼянської громади. За допомогою броньованого автомобіля вони вивезли із міста Куп’янськ та селища Ківшарівка 4 людей.

До евакуації залучали 3 рятувальників та 1 одиницю техніки ДСНС.

"Звертаємось до мешканців населених пунктів, у яких оголошена обов’язкова евакуація: збережіть своє життя та здоров’я! Не ризикуйте – евакуюйтеся у більш безпечні населені пункти!" — ідеться у повідомленні рятувальників.