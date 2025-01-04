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Українські морпіхи знищили до двох відділень російської піхоти

Командування РФ у боях на Курахівському напрямку продовжує закидувати "мʼясом" позиції Сил оборони.

Українські морпіхи знищили до двох відділень російської піхоти
Фото: Пресслужба Морської піхоти

Українські морпіхи знищили до двох відділень російської піхоти при спробі ворога "закидати" українські позиції на Курахівському напрямку "м'ясом". 

Про це повідомляють Військово-морські сили ЗСУ.

Бійці 37-ї окремої бригади морської піхоти продовжують нищити ворога на Курахівському напрямку.

"Російські окупанти не полишають спроб закидати "мʼясом" позиції морпіхів-чорноморців", — ідеться у повідомленні.

Одна з таких спроб закінчилася для росіян втратою до двох відділень піхоти і трьох одиниць броньованої техніки.

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