Українські морпіхи знищили до двох відділень російської піхоти при спробі ворога "закидати" українські позиції на Курахівському напрямку "м'ясом".
Про це повідомляють Військово-морські сили ЗСУ.
Бійці 37-ї окремої бригади морської піхоти продовжують нищити ворога на Курахівському напрямку.
"Російські окупанти не полишають спроб закидати "мʼясом" позиції морпіхів-чорноморців", — ідеться у повідомленні.
Одна з таких спроб закінчилася для росіян втратою до двох відділень піхоти і трьох одиниць броньованої техніки.