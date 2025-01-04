Командування РФ у боях на Курахівському напрямку продовжує закидувати "мʼясом" позиції Сил оборони.

Українські морпіхи знищили до двох відділень російської піхоти при спробі ворога "закидати" українські позиції на Курахівському напрямку "м'ясом".

Про це повідомляють Військово-морські сили ЗСУ.

Бійці 37-ї окремої бригади морської піхоти продовжують нищити ворога на Курахівському напрямку.

"Російські окупанти не полишають спроб закидати "мʼясом" позиції морпіхів-чорноморців", — ідеться у повідомленні.

Одна з таких спроб закінчилася для росіян втратою до двох відділень піхоти і трьох одиниць броньованої техніки.