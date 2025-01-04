В Антонівці через атаку ворожого дрона постраждали двоє цивільних

Внаслідок ранкової атаки російського безпілотника по Антонівці біля Херсона, поранення отримали двоє людей.

Про це повідомляє начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

"Близько 8:00 російські окупанти з безпілотника атакували Антонівку. Мінно-вибухову травму та уламкові поранення отримав 71-річний чоловік", — пише Мрочко.

Також пізніше стало відомо про ще одного постраждалого в Антонівці.

"До лікарні у стані середньої тяжкості доставлено 43-річного чоловіка з Антонівки. Внаслідок скину вибухівки з дрону у нього відкритий перелом та обширні рвані рани нижніх кінцівок", — зазначив він.