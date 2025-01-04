Росіяни за добу завдали майже 350 ударів по Запорізькій області

За добу російські окупанти завдали 341 удар по 13 населених пунктах Запорізької області.
Про це повідомляє начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Ворог здійснив 14 авіаційних ударів по Степногірську, Лобковому, П'ятихатках, Малих Щербаках, Новоандріївці та Новоданилівці.
177 БпЛА різної модифікації атакували Біленьке, Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку.
24 обстріли з РСЗВ завдано по території Степногірська, Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки та Малої Токмачки.
126 артилерійських ударів прийшлися по Кам'янському, Гуляйполю, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Чарівному та Новодарівці.
Загалом надійшло 10 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.
- Російська армія атакувала Степногірськ у Запорізькій області із РСЗВ "Град". Внаслідок обстрілу загинув літній чоловік.