Росіяни за добу завдали майже 350 ударів по Запорізькій області

Загалом надійшло 10 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

126 артилерійських ударів прийшлися по Кам'янському, Гуляйполю, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Чарівному та Новодарівці.

24 обстріли з РСЗВ завдано по території Степногірська, Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки та Малої Токмачки.

Ворог здійснив 14 авіаційних ударів по Степногірську, Лобковому, П'ятихатках, Малих Щербаках, Новоандріївці та Новоданилівці.

Про це повідомляє начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

За добу російські окупанти завдали 341 удар по 13 населених пунктах Запорізької області.

Армія РФ здійснила 14 авіаційних ударів та 24 обстріли з РСЗВ.

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