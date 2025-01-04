КМДА просить киян не купатися на Водохреще у водоймах

Але на 12 локаціях перевірили дно та працюватимуть спецслужби.

Влада Києва напередодні свята Водохреща, яке християни за новоюліанським календарем відзначають 6 січня, закликала містян уникати масових зібрань та заходів, а відповідно - відмовитися від купання у водоймах.

Попри це, на міському порталі КМДА прозвітувала про підготовку 12 локацій, де чергуватимуть рятувальники та медики, а водолази заздалегідь перевірили дно щодо небезпечних предметів. До того ж, буде відкрито другий вестибюль станції метрополітену "Гідропарк", який працюватиме у понеділок з 10:00 до 19:00.

Безпечними у міській адміністрації визнали такі пляжі: на озері Вербному, острові Оболонському, "Дитячий", "Венеція", "Центральний", "Тельбин", "Троєщина", "Райдуга", "Пуща-Водиця", "Наталка", "Галерний", "Веселка".