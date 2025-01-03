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Росіяни поранили у Херсоні мирного мешканця

56-річний чоловік дістав мінно-вибухову травму та поранення спини. 

Росіяни поранили у Херсоні мирного мешканця

Ввечері 3 січня російська окупаційна армія вкотре атакувала Херсон.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

“Близько 20:00 під ударами російських військ опинився Корабельний район Херсона”, - йдеться у повідомленні. 

В результаті обстрілу 56-річний чоловік дістав мінно-вибухову травму та поранення спини. 

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Лікарі надали чоловіку необхідну допомогу та призначили амбулаторне лікування.

  • Внаслідок атаки російського дрона у селищі Антонівка, що в передмісті Херсона, постраждала літня жінка.

  • Російська армія після обіду завдала чергових ударів по передмістю Херсона. Окупанти скинули вибухівку на велосипедиста в Антонівці.

  • Також окупанти атакували маршрутку. Унаслідок удару по громадському транспорту на щастя, ніхто не постраждав.
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