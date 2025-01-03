Росіяни поранили у Херсоні мирного мешканця

Російська армія після обіду завдала чергових ударів по передмістю Херсона . Окупанти скинули вибухівку на велосипедиста в Антонівці.

В результаті обстрілу 56-річний чоловік дістав мінно-вибухову травму та поранення спини.

“Близько 20:00 під ударами російських військ опинився Корабельний район Херсона”, - йдеться у повідомленні.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

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