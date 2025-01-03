Росія атакувала ракетами Чернігів, поранена людина

3 січня Росія завдала ракетного удару по Чернігову.

Як повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський, під обстрілом опинилися околиці обласного центру.

«На околицях міста нанесено груповий ракетний удар. Залишайтеся в укриттях», - написав Брижинський у своєму телеграм-каналі.

Перед цим Повітряні сили ЗСУ декілька разів попереджали про ракетну небезпеку для Чернігова та області.

Згодом очільник МВА заявив, що попередньо є руйнування двох приватних будинків і відомо про одного пораненого цивільного.