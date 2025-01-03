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Росія атакувала ракетами Чернігів, поранена людина

Під обстріл потрапили околиці обласного центру.

Росія атакувала ракетами Чернігів, поранена людина
Фото: Telegram/Павло Кириленко

3 січня Росія завдала ракетного удару по Чернігову.

Як повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський, під обстрілом опинилися околиці обласного центру.

«На околицях міста нанесено груповий ракетний удар. Залишайтеся в укриттях», - написав Брижинський у своєму телеграм-каналі.

Перед цим Повітряні сили ЗСУ декілька разів попереджали про ракетну небезпеку для Чернігова та області.

Згодом очільник МВА заявив, що попередньо є руйнування двох приватних будинків і відомо про одного пораненого цивільного.

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