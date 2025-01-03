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Чернишов: майже 83 тисячі українців отримали статус тимчасового захисту в Австрії

Віцепрем’єр планує візит до Австрії.

Чернишов: майже 83 тисячі українців отримали статус тимчасового захисту в Австрії
Олексій Чернишов
Фото: Олександр Ратушняк

Статус тимчасового захисту в Австрії отримали майже 83 тисячі українців.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр - міністр національної єдності Олексій Чернишов за підсумками зустрічі з послом Австрії в Україні Арадом Бенкьо.

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Також Чернишов і Бенкьо обговорили спільні кроки для зміцнення зв’язків між обома державами. Віцепрем’єр додав, що найближчим часом планує робочу поїздку до Австрії, щоб особисто обговорити з українцями конкретні потреби та презентувати дорожню карту ініціатив.

Міністерство національної єдності

  • Вперше ідею створення міністерства, що займалося би питаннями повернення українців, які виїхали за кордон, на умовах офрек озвучили в серпні 2024 року. 
  • Згодом ці дані підтвердив президент. Володимир Зеленський сказав, що ідея створення міністерства походила від нього, і що одне МЗС із завданням повернення українців не впорається. Президент наголосив, що якщо ми не виведемо з тіні всіх платників податків і якщо не повернемо українців додому, у нас буде серйозний виклик і після війни – як годувати наших пенсіонерів. 
  • Про те, що Росія готує операції проти українців за кордоном, говорив представник ГУР Вадим Скібіцький. Мета росіян – переконати українських біженців не повертатися. 
  • У грудні 2024-го Кабмін ухвалив рішення про перейменування Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій на Міністерство національної єдності України. Керівником відомства призначили Олексія Чернишова.
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