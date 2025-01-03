Чернишов: майже 83 тисячі українців отримали статус тимчасового захисту в Австрії

Статус тимчасового захисту в Австрії отримали майже 83 тисячі українців.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр - міністр національної єдності Олексій Чернишов за підсумками зустрічі з послом Австрії в Україні Арадом Бенкьо.

Також Чернишов і Бенкьо обговорили спільні кроки для зміцнення зв’язків між обома державами. Віцепрем’єр додав, що найближчим часом планує робочу поїздку до Австрії, щоб особисто обговорити з українцями конкретні потреби та презентувати дорожню карту ініціатив.

Міністерство національної єдності