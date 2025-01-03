Підрозділ Головного управління розвідки України "Крила" завдав руйнівного удару по ворожих позиціях. Вони знищили десятки російської техніки та позиції окупантів.
Про це повідомляє ГУР МО.
На відео, яке оприлюднили в ГУР, показано результати філігранної роботи підрозділу "Крила". Під час бойових завдань військові використовували FPV-дрони літакового типу Darts.
Під вогневими ударами українських розвідників опинились ворожі:
- легка та важка бронетехніка;
- склади паливно-мастильних матеріалів;
- автомобільний транспорт;
- ретранслятори та обладнання для зв’язку;
- засоби РЕБ;
- трансформатори;
- укриття російських окупантів.