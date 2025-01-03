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Бійці ГУР за допомогою FPV-дронів знищили десятки ворожої техніки

Також знищені позиції російських солдатів.

Бійці ГУР за допомогою FPV-дронів знищили десятки ворожої техніки
Фото: Генштаб ЗСУ

Підрозділ Головного управління розвідки України "Крила" завдав руйнівного удару по ворожих позиціях. Вони знищили десятки російської техніки та позиції окупантів.

Про це повідомляє ГУР МО.

На відео, яке оприлюднили в ГУР, показано результати філігранної роботи підрозділу "Крила". Під час бойових завдань військові використовували FPV-дрони літакового типу Darts.

Під вогневими ударами українських розвідників опинились ворожі:

  • легка та важка бронетехніка;
  • склади паливно-мастильних матеріалів;
  • автомобільний транспорт;
  • ретранслятори та обладнання для зв’язку;
  • засоби РЕБ;
  • трансформатори;
  • укриття російських окупантів.

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