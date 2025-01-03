Підрозділ Головного управління розвідки України "Крила" завдав руйнівного удару по ворожих позиціях. Вони знищили десятки російської техніки та позиції окупантів.

Про це повідомляє ГУР МО.

На відео, яке оприлюднили в ГУР, показано результати філігранної роботи підрозділу "Крила". Під час бойових завдань військові використовували FPV-дрони літакового типу Darts.

Під вогневими ударами українських розвідників опинились ворожі: