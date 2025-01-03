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СБУ заочно повідомила про підозру губернатору Самарської області РФ, який постачав дрони для окупантів

Вʼячеслав Федорищев фінансував терористичну діяльность окупаційної армії РФ на території України.

СБУ заочно повідомила про підозру губернатору Самарської області РФ, який постачав дрони для окупантів
Фото: СБУ у Кіровоградській області

СБУ в Кіровоградській області заочно повідомила про підозру губернатору Самарської області РФ, який постачав ударні дрони та засоби РЕБ російській армії.

Про це інформує СБУ в Кіровоградській області.

СБУ зібрала доказову базу та повідомила про підозру губернатору Самарської області РФ Вʼячеславу Федорищеву у фінансуванні терористичної діяльності окупаційної армії рф на території України.

Встановлено, що посадовець особисто неодноразово приїжджав на тимчасово окуповану територію Донецької та Луганської областей для передачі російським загарбникам засобів радіоелектронної боротьби, провізії, бронежилетів, ударних дронів та автотранспорту. 

За даними слідства, з початку 2024 року щомісяця посадовець особисто передавав 30-ій окремій мотострілковій бригаді зс рф, яка воює на території Донецької області проти сил оборони України, автотехніку, обладнання, спорядження та не менше 1 млн. руб.

На підставі зібраних СБУ доказів кремлівському поплічнику заочно повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу, зміни меж території або державного кордону України).

Розслідування проводили співробітники СБУ в Кіровоградській області за процесуального керівництва Кіровоградської обласної прокуратури.

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