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Наступне засідання у форматі “Рамштайн” пройде 9 січня

На засіданні обговорять подальшу підтримку України.

Наступне засідання у форматі “Рамштайн” пройде 9 січня
Фото: EPA

Міністр оборони США Ллойд Остін проведе 25-те засідання Контактної групи з питань оборони України на авіабазі «Рамштайн» у Німеччині 9 січня, передає Радіо Свобода із посиланням на Військово-повітряні сили США. 

На засіданні групи, до якої долучені понад 50 країн, обговорять подальшу підтримку України, йдеться в повідомленні.

Засідання «Рамштайну», яке мало відбутися в жовтні 2024 року і в якому мали взяти участь президенти України Володимир Зеленський і США Джо Байден, відклали після того, як Байден скасував свою подорож до Німеччини через ураган «Мілтон» у Сполучених Штатах.

В кінці вересня 2024 року український президент повідомляв, що під час 25-ї зустрічі у форматі «Рамштайн» Україна надасть свій «план перемоги» усім партнерам.

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