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Росіяни обстріляли Козачу Лопань із танка

Унаслідок обстрілу поранений чоловік. 

Росіяни обстріляли Козачу Лопань із танка
фото ілюстративне
Фото: ГУР Міноборони

Сьогодні, 3 січня, близько 09:00 ранку росіяни обстріляли Козачу Лопань на Харківщині із танку.

Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

За його словами, 40-річний місцевий мешканець у цей час знаходився на власному подвір'ї та отримав легкі уламкові поранення у передпліччя. 

Медики швидкої допомоги госпіталізували його до лікарні. На щастя, загрози життю чоловіка немає.

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