Росіяни обстріляли Козачу Лопань із танка

Сьогодні, 3 січня, близько 09:00 ранку росіяни обстріляли Козачу Лопань на Харківщині із танку.
Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.
За його словами, 40-річний місцевий мешканець у цей час знаходився на власному подвір'ї та отримав легкі уламкові поранення у передпліччя.
Медики швидкої допомоги госпіталізували його до лікарні. На щастя, загрози життю чоловіка немає.
- Сьогодні також у Богодухові на Харківщині унаслідок обстрілу загорілося ангарне приміщення цивільного підприємства.