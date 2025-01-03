Росіяни обстріляли Козачу Лопань із танка

Сьогодні, 3 січня, близько 09:00 ранку росіяни обстріляли Козачу Лопань на Харківщині із танку.

Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

За його словами, 40-річний місцевий мешканець у цей час знаходився на власному подвір'ї та отримав легкі уламкові поранення у передпліччя.

Медики швидкої допомоги госпіталізували його до лікарні. На щастя, загрози життю чоловіка немає.