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Десять людей поранені через російську агресію на Херсонщині

Від російських атак постраждали 39 населених пунктів. 

Десять людей поранені через російську агресію на Херсонщині
Фото ілюстративне

Упродовж доби на Херсонщині росіяни атакували 39 населених пунктів. Поранили 10 людей. 

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. 

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Дар'ївка, Придніпровське, Наддніпрянське, Комишани, Білозерка, Розлив, Дніпровське, Янтарне, Велетенське, Кізомис, Широка Балка, Станіслав, Софіївка, Понятівка, Новодмитрівка, Новотягинка, Токарівка, Берислав, Тягинка, Ольгівка, Новоберислав, Новоолександрівка, Львове, Микільське, Михайлівка, Монастирське, Бургунка, Новорайськ, Осокорівка, Нововоронцовка, Золота Балка, Червоний Маяк, Зміївка, Саблуківка, Вірівка, Заможне, Веселе та місто Херсон.

Російські військові били по соціальній інфраструктурі, житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 3 багатоповерхівки та 5 приватних будинків. 

Також окупанти понівечили стільникову вежу, автопарк, автобус та приватний автомобіль.

  • Вчора окупанти атакували із артилерії маршрутку у Херсоні. Поранені люди. 
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