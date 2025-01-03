Десять людей поранені через російську агресію на Херсонщині

Також окупанти понівечили стільникову вежу, автопарк, автобус та приватний автомобіль.

Російські військові били по соціальній інфраструктурі, житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 3 багатоповерхівки та 5 приватних будинків.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Дар'ївка, Придніпровське, Наддніпрянське, Комишани, Білозерка, Розлив, Дніпровське, Янтарне, Велетенське, Кізомис, Широка Балка, Станіслав, Софіївка, Понятівка, Новодмитрівка, Новотягинка, Токарівка, Берислав, Тягинка, Ольгівка, Новоберислав, Новоолександрівка, Львове, Микільське, Михайлівка, Монастирське, Бургунка, Новорайськ, Осокорівка, Нововоронцовка, Золота Балка, Червоний Маяк, Зміївка, Саблуківка, Вірівка, Заможне, Веселе та місто Херсон.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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