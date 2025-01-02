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На Київщині новонароджену дитину залишили у сумці на вулиці

Лікарі проводять обстеження стану здоров’я дитини.

На Київщині новонароджену дитину залишили у сумці на вулиці
На Київщині новонароджену дитину залишили у сумці на вулиці (ілюстративне фото)
Фото: Bonnie Kittle/Unsplash

Поліція Київщини повідомила, що розшукує матір, яка сьогодні залишила новонароджену дитину у сумці на вулиці.

“На одній із вулиць міста Богуслав поруч з приватним будинком господар виявив новонародженого хлопчика. Дитину негайно доставили до медичного закладу, де лікарі наразі проводять обстеження її стану здоров’я”, - розповіли правоохоронці.

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Співробітники поліції встановлюють обставини події та розшукують батьків немовляти.

Поліцейські просять - якщо вам відома будь-яка інформація про подію або можливих свідків, зверніться на спецлінію “102” або до найближчого відділення поліції.

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