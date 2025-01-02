Росіяни обстрілювали два райони Дніпропетровщини

На щастя, минулося без загиблих та постраждалих.

Сьогодні, 2 січня, російські окупаційні війська обстрілювали Дніпровський та Нікопольський райони Дніпропетровської області.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Переважно росіяни били по Нікопольщині дронами-камікадзе, також обстрілювали його з важкої артилерії.

Зокрема, окупанти атакували Нікополь, Марганецьку, Мирівську та Покровську громади.

Внаслідок обстрілів були пошкоджені комунальне підприємство, інфраструктура, дві п’ятиповерхівки і стільки ж гаражів, вантажівка та лінія електропередач.

На щастя, минулося без загиблих та постраждалих.