Росіяни обстрілювали два райони Дніпропетровщини

Сьогодні, 2 січня, російські окупаційні війська обстрілювали Дніпровський та Нікопольський райони Дніпропетровської області.
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Переважно росіяни били по Нікопольщині дронами-камікадзе, також обстрілювали його з важкої артилерії.
Зокрема, окупанти атакували Нікополь, Марганецьку, Мирівську та Покровську громади.
Внаслідок обстрілів були пошкоджені комунальне підприємство, інфраструктура, дві п’ятиповерхівки і стільки ж гаражів, вантажівка та лінія електропередач.
На щастя, минулося без загиблих та постраждалих.