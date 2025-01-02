Її виявили в гінці грудня.

У Кіровоградській області вибухотехніки поліції знищили бойову частину російської крилатої ракети, яка не здетонувала.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Наприкінці грудня на території одного з районів громадяни виявили уламки вибухонебезпечного предмета та повідомили про це поліцейських.

"На місці події співробітники вибухотехнічної служби виявили бойову частину крилатої ракети, яка не здетонувала. Фахівці вилучили вибухонебезпечний пристрій з ґрунту, розрядили його та знищили шляхом контрольованого підриву", - йдеться в повідомленні.

Вибухотехніки нагадують громадянам, що у разі виявлення будь-яких підозрілих предметів у жодному разі до них не наближатися. Про небезпечну знахідку потрібно негайно повідомити профільні служби.

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція