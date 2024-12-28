Кандидат у канцлери ФРН Фрідріх Мерц заявив, що на німецьких миротворців в Україні має погодитися Росія

Також Мерц каже, що хоче якнайшвидше домогтися миру в Україні, але це не має бути нав'язаний Україні мир. Серед іншого, він не згоден із Шольцом, який відмовляється давати Україні далекобійні ракети TAURUS.

Глава Християнсько-демократичного союзу (ХДС) і кандидат у канцлери ФРН Фрідріх Мерц заявив, що для відправки німецьких миротворців в Україну потрібен "мандат, що не викликає заперечень, відповідно до міжнародного права", передає DW.

"Я хотів би, щоб цей мандат був у консенсусі з Росією, а не в конфлікті", – сказав Мерц.

Він заявив, що хоче якнайшвидше домогтися миру в Україні.

"Але це не має бути нав'язаний мир. Це має бути мир з Україною, а не проти України", – наголосив консервативний політик.

Водночас, як зазначив Мерц, мають припинитися гібридні операції РФ у Німеччині – зокрема атаки на німецьку IT-інфраструктуру, "свободу вираження думок, соціальні мережі".

Глава ХДС також висловив незгоду з політикою чинного канцлера ФРН Олафа Шольца, який відмовляється давати Україні далекобійні ракети TAURUS, побоюючись, що Німеччина тоді стане конфліктною стороною.

Мерц зазначив, що США, Великобританія, Франція вже поставили ЗСУ аналогічне озброєння, і при цьому не стали стороною, що воює.

Консерватор назвав ракети TAURUS однією із "цеглин, щоб заново відбудувати мир в Україні".