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Кандидат у канцлери ФРН Фрідріх Мерц заявив, що на німецьких миротворців в Україні має погодитися Росія

Також Мерц каже, що хоче якнайшвидше домогтися миру в Україні, але це не має бути нав'язаний Україні мир. Серед іншого, він не згоден із Шольцом, який відмовляється давати Україні далекобійні ракети TAURUS.

Кандидат у канцлери ФРН Фрідріх Мерц заявив, що на німецьких миротворців в Україні має погодитися Росія
Фрідріх Мерц
Фото: EPA/UPG

Глава Християнсько-демократичного союзу (ХДС) і кандидат у канцлери ФРН Фрідріх Мерц заявив, що для відправки німецьких миротворців в Україну потрібен "мандат, що не викликає заперечень, відповідно до міжнародного права", передає DW. 

"Я хотів би, щоб цей мандат був у консенсусі з Росією, а не в конфлікті", – сказав Мерц.

Він заявив, що хоче якнайшвидше домогтися миру в Україні. 

"Але це не має бути нав'язаний мир. Це має бути мир з Україною, а не проти України", – наголосив консервативний політик. 

Водночас, як зазначив Мерц, мають припинитися гібридні операції РФ у Німеччині – зокрема атаки на німецьку IT-інфраструктуру, "свободу вираження думок, соціальні мережі".

Глава ХДС також висловив незгоду з політикою чинного канцлера ФРН Олафа Шольца, який відмовляється давати Україні далекобійні ракети TAURUS, побоюючись, що Німеччина тоді стане конфліктною стороною. 

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Мерц зазначив, що США, Великобританія, Франція вже поставили ЗСУ аналогічне озброєння, і при цьому не стали стороною, що воює. 

Консерватор назвав ракети TAURUS однією із "цеглин, щоб заново відбудувати мир в Україні".

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