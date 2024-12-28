Бербок виступає за посилення санкцій ЄС проти тіньового флоту Росії

Глава німецького МЗС зауважила, що наразі кораблі російського тіньового флоту пошкоджують важливі підводні кабелі в Балтійському морі майже щомісяця.

Після пошкодження підводного силового кабелю біля берегів Фінляндії міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок застерегла від диверсій, які здійснюють російський "тіньовий флот", і закликала до подальших санкцій ЄС, передає DW.

"Наразі кораблі пошкоджують важливі підводні кабелі в Балтійському морі майже щомісяця. Їхні команди опускають якорі у воду, без видимих причин протягують кілометри по морському дну, а потім "втрачають" їх під час підйому", – заявила глава МЗС журналістам.

Вона зазначила, що у такі "збіги" повірити дуже важко і Євросоюзу потрібно "терміново прокидатися".

"Це тривожний сигнал для всіх нас. У цифровому світі підводні кабелі є комунікаційними артеріями, які утримують наш світ разом. Критична інфраструктура має бути захищена ще надійніше", – наголосила вона.

Нещодавно Фінляндія конфіскувала танкер тіньового флоту Росії для проведення розслідування щодо пошкодження морського електрокабелю між Фінляндією та Естонією.

Видання Lloyd's List стверджує, що на затриманому Фінляндією російському танкері Eagle S виявили шпигунське обладнання. Шпигунське обладнання було встановлено ще на одному танкері російського "тіньового флоту" Swiftsea Rider.