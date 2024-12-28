На затриманому Фінляндією російському танкері Eagle S виявили шпигунське обладнання

На затриманому Фінляндією російському танкері Eagle S, який належить до "тіньового флоту" РФ, встановлені приймально-передавальні пристрої, що використовувалися для спостереження за військово-морською діяльністю, пише Lloyd's List із посиланням на джерело.
За інформацією джерел, обладнання фактично дозволило судну Eagle S стати шпигунським для Росії.
На танкері встановлено високотехнологічне обладнання, яке є нетиповим для торгового судна і споживало багато енергії від суднового генератора, що призводило до неодноразових відключень електроенергії.
Обладнання перенесли на борт тенкера у величезних переносних валізах. За інформацією джерела, на борт також занесли ноутбуки з клавіатурами для турецької та російської мов. Обладнання зберігалося на містку — на найвищому місці на судні.
Джерела видання додають, що обладнання використовувалося для запису всіх радіочастот і для стеження за військово-морськими кораблями і літаками НАТО. Вже на території РФ всю інформацію вивантажували для аналізу.
Також Eagle S, проходячи через Ла-Манш, скинув у воду "пристрої сенсорного типу".
Lloyd's List додає, що шпигунське обладнання було встановлено ще на одному танкері російського "тіньового флоту" Swiftsea Rider.
Танкер Eagle S ходить під прапором Островів Кука, Swiftsea Rider — під прапором Гондурасу.
Обидва судна належать до 26 пов'язаних з Росією старих танкерів з непрозорою структурою власності, які перебувають під санкціями Британії за підтримку воєнної машини Путіна. Танкери в обхід санкцій були придбані у період 2022 - 2023 роки і передані компанії Eiger Shipping, судноплавному підрозділу російського нафтотрейдера Litasco.
- Відомо, що влада Фінляндії затримала нафтовий танкер, який є частиною тіньового флоту Росії, за підозрою пошкодження кабелю живлення між Фінляндією та Естонією.