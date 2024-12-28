На затриманому Фінляндією російському танкері Eagle S виявили шпигунське обладнання

Шпигунське обладнання було встановлено ще на одному танкері російського "тіньового флоту" Swiftsea Rider.

На затриманому Фінляндією російському танкері Eagle S, який належить до "тіньового флоту" РФ, встановлені приймально-передавальні пристрої, що використовувалися для спостереження за військово-морською діяльністю, пише Lloyd's List із посиланням на джерело.

За інформацією джерел, обладнання фактично дозволило судну Eagle S стати шпигунським для Росії.

На танкері встановлено високотехнологічне обладнання, яке є нетиповим для торгового судна і споживало багато енергії від суднового генератора, що призводило до неодноразових відключень електроенергії.

Обладнання перенесли на борт тенкера у величезних переносних валізах. За інформацією джерела, на борт також занесли ноутбуки з клавіатурами для турецької та російської мов. Обладнання зберігалося на містку — на найвищому місці на судні.

Джерела видання додають, що обладнання використовувалося для запису всіх радіочастот і для стеження за військово-морськими кораблями і літаками НАТО. Вже на території РФ всю інформацію вивантажували для аналізу.

Також Eagle S, проходячи через Ла-Манш, скинув у воду "пристрої сенсорного типу".

Lloyd's List додає, що шпигунське обладнання було встановлено ще на одному танкері російського "тіньового флоту" Swiftsea Rider.

Танкер Eagle S ходить під прапором Островів Кука, Swiftsea Rider — під прапором Гондурасу.

Обидва судна належать до 26 пов'язаних з Росією старих танкерів з непрозорою структурою власності, які перебувають під санкціями Британії за підтримку воєнної машини Путіна. Танкери в обхід санкцій були придбані у період 2022 - 2023 роки і передані компанії Eiger Shipping, судноплавному підрозділу російського нафтотрейдера Litasco.