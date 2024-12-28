Партизани розвідали російський завод "Кремній ЕЛ" у Брянську

Завод виробляє військові мікросхеми і компоненти, які застосовуються в ракетних комплексах РФ, С-300 та С-400, МіГах та Су.

Агент партизанського руху "АТЕШ" провів розвідку на заводі в російському Брянську, який забезпечує електронікою російські ракети і винищувачі.

Про це повідомляє партизанський рух "АТЕШ".

"Агент руху "АТЕШ" успішно провів розвідку території заводу "Кремній ЕЛ" у Брянську — одного з ключових підприємств мікроелектронної промисловості Росії", — йдеться у повідомленні.

Завод "Кремній ЕЛ" виробляє широкий асортимент військових мікросхем і компонентів, які використовуються у стратегічно важливих системах озброєння. Ці компоненти застосовуються в ракетних комплексах "Тополь-М", "Булава", зенітно-ракетних системах С-300 та С-400, а також у бортовій електроніці літаків МіГ і Су.

В "АТЕШ" нагадують, що у жовтні 2024 року завод вже зазнавав атаки безпілотників. Тоді були пошкоджені виробничі потужності та енергопостачання.

Водночас завод постачає понад 90% продукції на потреби оборонно-промислового комплексу, що підкреслює його критичне значення для армії РФ.

"Тепер ми маємо намір їх добити. Вся інформація передана у правильні руки. Сили оборони України знищать цей об'єкт, залишивши російську армію без ключових компонентів", — заявили в "АТЕШ".