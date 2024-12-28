За добу Сили оборони ліквідували ще 1690 росіян

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.12.24 орієнтовно склали:

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила близько 784 200 солдатів та понад 9650 танків.

Також росіяни за добу втратили 7 танків, 29 артсистем та 19 броньовиків.

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