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За добу Сили оборони ліквідували ще 1690 росіян

Також росіяни за добу втратили 7 танків, 29 артсистем та 19 броньовиків.

За добу Сили оборони ліквідували ще 1690 росіян
Фото: скрін відео

Від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила близько 784 200 солдатів та понад 9650 танків.

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.12.24 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб

  • особового складу ‒ близько 784 200 (+1690) осіб,
  • танків ‒ 9651 (+7) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 19970 (+19) од,
  • артилерійських систем – 21408 (+29) од,
  • РСЗВ – 1256 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 1032 (+0) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 21013 (+14),
  • крилаті ракети ‒ 3003 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 32328 (+66) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3668 (+0)

Дані уточнюються.

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