За добу Сили оборони ліквідували ще 1690 росіян

Від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила близько 784 200 солдатів та понад 9650 танків.
Про це інформує Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.12.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 784 200 (+1690) осіб,
- танків ‒ 9651 (+7) од,
- бойових броньованих машин ‒ 19970 (+19) од,
- артилерійських систем – 21408 (+29) од,
- РСЗВ – 1256 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1032 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 21013 (+14),
- крилаті ракети ‒ 3003 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 32328 (+66) од,
- спеціальна техніка ‒ 3668 (+0)
Дані уточнюються.