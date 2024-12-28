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Львів взяв кредит в державному банку на інфраструктурні проєкти

Головний з них - добудова сміттєпереробного заводу.

Львів взяв кредит в державному банку на інфраструктурні проєкти
Фото: Львівська міська рада

Львівська міська рада уклала кредитну угоду на суму 840 мільйонів гривень із державним "Ощадбанком" для реалізації низки інфраструктурних проєктів.

Як зазначила пресслужба банку, це перший випадок за час повномасштабної війни, коли місто отримало фінансування від установи. Головним цільовим використанням визначено завершення будівництва сміттєпереробного заводу.

Наразі проєкт вже готовий на 60%. Після запуску підприємство зможе забезпечувати переробку 250 тисяч тонн твердих побутових відходів на рік, що повністю закриє потреби Львова. Це також збільшить загальний обсяг переробленого сміття в Україні на 2,5%, а третина відходів стануть спеціальним паливом, яке живитиме цементні заводи. 

Гроші також підуть на будівництво мосту, облаштування двох центрів для ветеранів та реконструцію однієї з систем львівської ТЕЦ-2. 

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