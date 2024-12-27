AP: США надішлють Україні пакет зброї на 1,25 млрд доларів

Про цей пакет допомоги можуть оголосити в понеділок.

Очікується, що Сполучені Штати оголосять про надання Україні військової допомоги в розмірі 1,25 млрд доларів США.

Про це повідомляє AP з посиланням на джерела.

Цей пакет допомоги включає значну кількість боєприпасів, у тому числі для ППО NASAMS і HAWK. Він також забезпечить Україну ракетами Stinger і артилерійськими снарядами калібру 155 мм і 105 мм.

Очікується, що оголошення про надання Україні допомоги буде зроблено в понеділок.