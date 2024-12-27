AP: США надішлють Україні пакет зброї на 1,25 млрд доларів

Очікується, що Сполучені Штати оголосять про надання Україні військової допомоги в розмірі 1,25 млрд доларів США.
Про це повідомляє AP з посиланням на джерела.
Цей пакет допомоги включає значну кількість боєприпасів, у тому числі для ППО NASAMS і HAWK. Він також забезпечить Україну ракетами Stinger і артилерійськими снарядами калібру 155 мм і 105 мм.
Очікується, що оголошення про надання Україні допомоги буде зроблено в понеділок.
- Адміністрація президента США Джо Байдена анонсувала новий пакет військової допомоги для України.
- 8 грудня Міноборони США повідомило про виділення 22-го пакета допомоги Україна на 988 мільйонів доларів.